Вместо уроков пошли пробовать наркотики: двое 16-летних школьников попали в больницу

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с участием двух 16-летних подростков в Москве. Несовершеннолетние попробовали психоактивные вещества и оказались в больнице, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Экстренная медицинская помощь потребовалась ученикам школы на Средней Калитниковской улице. Юноша на перемене подошел к однокласснице и предложил ей попробовать наркотики. Девочка согласилась, и оба они употребили запрещенные вещества.

Через некоторое время школьника стало плохо. Их самочувствие резко ухудшилось, на место пришлось вызвать скорую помощь.

В больнице у подростков диагностировали употребление психоактивных веществ. К выяснению обстоятельств случившегося подключились стражи порядка. Молодой человек, по данным СМИ, два месяца назад уже ставили на учет из-за наркотиков.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний малыш попал в больницу из-за родителей-наркоманов. Младенец нашел запрещенные вещества и попробовал их.