У малыша посинели губы: двухлетний малыш отравился наркотиками родителей

Медики госпитализировали двухлетнего ребенка, который отравился психотропным веществом в Екатеринбурге. Малыш нашел наркотики, которые употребляют его родители. Взрослые признались в том, что являются зависимыми, передает Telegram-канал Ural Mash.

По данным СМИ, несовершеннолетний отравился психотропным веществом, пока родители ходили в магазин. Вернувшись, они обратили внимание, что ребенок очень вялый. Мать попыталась самостоятельно помочь малышу и дала ему сироп от высокой температуры, но это не помогло. А позже у мальчика посинели губы и его состояние ухудшилось.

В итоге несовершеннолетний был доставлен в больницу. Там у него диагностировали отравление психотропными веществами. Родители мальчика признались, что являются наркоманами, но вместе с тем утверждают, что не употребляли дома, где ребенок мог что-то найти.

Ранее в Москве более десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака. Среди них оказались двое подростков.