«Вместо сада были часа три в морге»: пятилетняя девочка осталась сиротой после теракта в «Крокусе»

Пятилетняя девочка осталась сиротой после теракта в «Крокус Сити Холле». Старшая сестра Ангелина оформила временную опеку, чтобы не оставлять ребенка одного. Мама, отчим и 12-летний брат поехали на концерт группы «Пикник», а оказались в списке погибших. Историю семьи публикует Kp.ru.

Девушка говорит, что до сих пор не может рассказать малышке о том, что родных больше нет. Ангелина искала их много дней – ездила по больницам, моргам и службам помощи. Для младшей сестренки она пытается создать обычные условия и всеми способами отвлекает от плохих мыслей.

«Когда Ярослава (имя изменено, - прим. ред) спросила, где мама и папа, я не придумала ничего лучше, как сказать, что они на работе. Пока стараюсь поддерживать ее обычный ритм жизни, чтобы минимизировать стресс. Только вместо сада были часа три в морге», – поделилась она.

Девушка пока не решается рассказать правду ребенку. Ее поддерживают близкие и психологи. Кроме того, семью финансово поддержал фонд рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом).

«Фонд уже перевел мне 2 миллиона. Просто спасибо. Я не могу описать словами, какая это огромная помощь», – призналась Ангелина.

Она говорит, что почти все время уходит на различные инстанции, но пытается держаться. Ведь теперь она еще должна успевать водить сестренку в садик и на кружки.

«Между делом еще нужно работать и на что-то жить, снимать квартиру», – добавляет девушка.

Как объяснила Ангелина, ее 41-летний отчим все еще находится в списке пропавших.

Ранее мы писали о том, что рэпер Моргенштерн* перечислил 59 врачам из «Крокуса» 5,9 млн рублей.

*(признан в РФ иностранным агентом)