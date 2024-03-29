Рэпер Моргенштерн* перечислил 59 врачам из «Крокуса» 5,9 млн рублей

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил о помощи 59 врачам, которые были в «Крокус Сити Холле» в день теракта 22 марта. Он перевел медикам 5,9 млн рублей.

Об этом говорится в Telegram-канале исполнителя.

Он предоставил отчет о сборах фонда, учрежденного для помощи пострадавшим. Из отчета следует, что была оказана помощь 12 семьям на общую сумму 4 млн 275 тыс. рублей.

«Вознаградили врачей, которые были в тот день в «Крокусе»: 59 врачей. Общая сумма 5,9 млн», - говорится в отчете.

Двоим героям перечислили по 1 млн рублей. На игрушки и цветы для мемориала 23 марта ушло 50 тыс. рублей. На оплату расходов волонтеров потребовалось 25 тыс. рублей.

Была оказана помощь 4 больницам на сумму 230 тыс. рублей. Для медучреждений купили медицинские пеленки, подгузники для взрослых, влажные салфетки для лежачих больных, питьевую воду, противопролежневый крем, моющую пену для гигиены тела.

Ранее мы писали, что Моргенштерн* перевел 1 млн рублей 15-летнему школьнику, который спас более 100 человек в «Крокусе».

*признан иноагентом на территории РФ