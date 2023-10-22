Полицейские ищут зверя: медведь забрался во двор частного дома и устроил переполох

Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски медведя, который устроил переполох ночью в Красноярске. Испуганные жители сибирского города сообщили о хищнике в полицию, передает Telegram-канал МВД 24.

Из Железнодорожного района краевого центра сегодня ночью, 22 октября, поступили тревожные вести — во двор одного из частных домов забрался медведь. Лесной хищник побродил какое-то время по жилой территории на улице Копылова, а после скрылся в неизвестном направлении. По обращению испуганных людей на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Однако медведь обнаружен не был.

Через некоторое время стражам порядка удалось установить по камерам видеонаблюдения, что опасный зверь направился в сторону парка «Гремячая грива» — там большинство горожан любит проводить свободное время. В настоящий момент поиски медведя в Красноярке продолжаются.

Ранее жителей города потревожил еще один хищник. Медведя заметили пришедшие на Бадалыкское кладбище люди.