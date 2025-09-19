«Вместо обряда съехала с дороги»: женщина-шаман выпила «для ритуальной силы» и попала в ДТП

Женщина-шаман из Красноярска была задержана за вождение в нетрезвом виде. Она объяснила, что выпила для совершения ритуального обряда. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Накануне вечером сотрудники ДПС Красноярского края заметили застрявший в придорожной канаве автомобиль, водитель которого безуспешно пытался выехать обратно на дорогу.

Инцидент произошел в городе Абинск. Полицейские выяснили на месте, что транспортным средством управляла 61-летняя жительница Красноярска, которая представилась им, как «шаманка». Она также заявила, что приехала к сестре для проведения некоего обряда.

«Женщина объяснила, что она "шаманка" и перед поездкой употребила алкоголь "для ритуальной силы". В результате вместо совершения обряда она съехала с дороги», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в отношении женщины составили административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Машину отправили на спецстоянку.

