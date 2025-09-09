Уголовное дело так и не возбудили: сын высокопоставленной чиновницы может избежать наказания за смертельное ДТП

В Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы ФНС стал виновником смертельной аварии. Он врезался в припаркованный полуприцеп, его пассажирка погибла на месте.

3 сентября 31-летний мужчина влетел на большой скорости в припаркованный полуприцеп, в котором находилась 22-летняя жительница Сочи. Девушка погибла на месте, виновника ДТП госпитализировали. Медосвидетельствование показало, что он был пьян, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина уже попадался в нетрезвом виде за рулем. Три года назад его лишили водительских прав, а через полтора года он снова вел автомобиль, будучи пьяным. После этого на сына чиновницы возбудили уголовное дело.

Родственники погибшей опасаются, что мужчина может избежать ответственности, так как его мать — главный налоговый инспектор одного из отделов ФНС по Воронежской области. Как пояснили близкие девушки, до сих пор не возбуждено уголовное дело после аварии, а виновник ДТП находится на свободе.

