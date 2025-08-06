«Вместо медового месяца отбывает срок»: жениха задержали за перекрытие дороги ради предложения

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который ради предложения возлюбленной перекрыл дорогу. Против жениха возбудили административное делопроизводство. Об этом сообщает Ura.ru.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что 2 августа россиянин с друзьями перекрыл дорогу у Храма-на-Крови. Он хотел сделать эффектное предложение руки и сердца, но его идею не оценили другие водители. По словам Горелых, автомобилисты возмущались, так как им пришлось искать объездные пути.

За перекрытие дороги жениха привлекли к ответственности. Он отказался извиняться перед жителями города, так как, по его мнению, уже и так понес наказание. Приняла ли его возлюбленная в итоге предложение, не уточняется.

«Теперь кавалер вместо медового месяца отбывает срок в спецприемнике на Елизаветинском шоссе», - поделился Горелых.

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