«15 часов без воды и еды»: водители застряли в гигантской пробке на границе России и Грузии

На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. Люди стоят в заторе по пятнадцать часов. Об этом сообщает 360.ru.

Как рассказал изданию очевидец, житель Московской области, который с семьей также застрял в пробке, в целом на прохождение границы у водителей уходит примерно 24 часа.

«Пробка только до российской таможни девять километров, люди стоят около 15 часов. Плюс к этому, соответственно, прохождение нейтральной зоны и грузинской таможни. Все занимает до суток времени», — поделился мужчина.

Более того, добавил возмущенный очевидец, люди оказались в ловушке без еды и воды.

«Многие без воды, еды и так далее. Условий никаких нет, даже по нужде людям некуда сходить… Эта пробка уже три дня такая большая», — добавил он.

Также появились сообщения о том, что огромный затор образовался у Крымского моста. Как объяснят местные депутаты, это связано с большим потоком туристов в регион.

Ранее мы писали о том, как в Индии мужчина сбежал от жены через день после бракосочетания с помощью автомобильной пробки.