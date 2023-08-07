Вместо фото получил на память синяки: «королева эпатажа» Света Яковлева напала на своего поклонника

Светлана Яковлева, также известная благодаря образу «королевы эпатажа», избила своего поклонника. Фрик-звезда напала на мужчину после того, как он ее сфотографировал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

5 августа 32-летний житель Южно-Сахалинска увидел Свету Яковлеву в вагоне. Он хотел сделать фотографию с девушкой на память, но получил отказ. Тогда мужчина снял звезду на камеру отдельно.

Яковлевой такой поступок не понравился. Она сразу накинулась на поклонника с кулаками и несколько раз ударила его в лицо. В свою очередь, мужчина обратился к полицейским, чтобы блогерша понесла соответствующее наказание.

Ранее мы писали, что на пляже в Липецкой области двое мужчин жестоко избили беременную женщину и 13-летних детей. Один ребенок страдал лейкозом. Точная причина конфликта неизвестна, но, по данным источника, драка произошла из-за надувного матраса.