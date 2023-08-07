Двое мужчин на пляже избили беременную женщину и детей из-за надувного матраса

На пляже в Липецкой области двое мужчин избили беременную женщину и детей 13 лет. Один из мальчиков страдал лейкозом.

Подробности сообщает LipetskMedia.ru на странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на пляже Галичья Гора 5 августа. Мужчины начали избивать двоих детей и женщину и не реагировали на крики остановиться.

В результате у мальчика с лейкозом диагностировали тяжелое состояние. Другие пострадавшие получили сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Идут поиски свидетелей, которые снимали драку, так как на пляже камер нет. Это должно ускорить поиски злоумышленников.

Причина конфликта не называется. По информации Газета.Ru, все случилось из-за надувного матраса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге молодой человек избил девушку. Ему показалось, что та недостаточно пожалела после падения парня с самоката. В результате избиения у девушки нашли гематомы и проблемы со сгибанием пальцев рук.