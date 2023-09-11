Лучшие места для особенных гостей: девочка выкупила первый ряд на сеанс «Барби» для игрушек

Девочка из Кирова выкупила первый ряд в кинотеатре Москвы, чтобы посмотреть фильм «Барби» вместе со своими игрушками. Об этом сообщает телеканал «360».

Сначала семья планировала сходить в кинотеатр Кирова, но показ фильма неожиданно отменили по неизвестным причинам. Как передает отец ребенка, чтобы порадовать дочь, они поехали смотреть «Барби» в столицу.

«Она у нас участница команды КВН, выступает давно. И хотела сделать из похода в кинотеатр шоу с игрушками. Она выкупила первый ряд, тридцать мест, из своих карманных денег» – рассказывает отец школьницы.

Родители засняли на видео, как осуществлялась мечта их ребенка. Позже девочка сама смонтировала ролик.

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