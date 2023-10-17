Вместо денег достал пистолет: сотрудница бара дала отпор вооруженному посетителю

В одном из петербургских баров мужчина отказался оплачивать счет и достал оружие. Однако сотрудница заведения не растерялась и смогла дать отпор посетителю. Об этом сообщает Фонтанка.

23-летний мужчина решил зайти ночью в бар в центре Северной столицы. Когда молодому человеку выставили счет, он достал пистолет и направил его на девушку за барной стойкой. Посетитель выстрелил, но не попал в сотрудницу заведения.

В свою очередь, девушка набросилась на него с кулаками. Остальные работники бара скрутили дебошира и вызвали полицию. Стражи правопорядка задержали мужчину и разоружили его.

При молодом человеке нашли аэрозольный пистолет. Позже выяснилось, что посетитель бара не зарегистрирован как владелец оружия.

На злоумышленника составили административный протокол за нарушение общественного порядка. Также он проходит как подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве.

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