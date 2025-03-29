Опубликовано 29 марта 2025, 13:011 мин.
Вместе с капельницей спустили на первый этаж: землетрясение в Таиланде застало россиянку в больнице
Застрявшая в Таиланде россиянка рассказала, как пережила землетрясение в клинике.
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Россиянка после помолвки в Таиланде оказалась в больнице. Однако на этом приключения для девушки не закончились. В медучреждении ей пришлось пережить землетрясение, которое привело к жертвами и разрушениям.
Туристку госпитализировали с лихорадкой денге, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Через пару дней к ней в палату зашел врач. Он объявил о землетрясении в Бангкоке.
Девушку вместе с капельницей спустили на нижний этаж. Там она и другие пациенты переждали стихию. Пока что россиянка вместе с женихом не могут вернуться домой. Они будут в Таиланде, пока не закончится лечение.
Больше всего от землетрясения в Азии пострадала Мьянма. Оно было эквивалентно 334 атомным бомбам, заявили американский ученый.