Вместе с капельницей спустили на первый этаж: землетрясение в Таиланде застало россиянку в больнице

Россиянка после помолвки в Таиланде оказалась в больнице. Однако на этом приключения для девушки не закончились. В медучреждении ей пришлось пережить землетрясение, которое привело к жертвами и разрушениям.

Туристку госпитализировали с лихорадкой денге, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Через пару дней к ней в палату зашел врач. Он объявил о землетрясении в Бангкоке.

Девушку вместе с капельницей спустили на нижний этаж. Там она и другие пациенты переждали стихию. Пока что россиянка вместе с женихом не могут вернуться домой. Они будут в Таиланде, пока не закончится лечение.

Больше всего от землетрясения в Азии пострадала Мьянма. Оно было эквивалентно 334 атомным бомбам, заявили американский ученый.