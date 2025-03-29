Здания обрушились в сотнях километрах от эпицентра: землетрясение в Мьянме было эквивалентно 334 атомным бомбам

Американский геофизик Джесс Феникс заявил, что землетрясение в Мьянме высвободило энергию, эквивалентную около 334 атомным бомбам. Его магнитуда составила 7,7.

В интервью CNN специалист рассказал о последствиях стихийного бедствия. Афтершоки, по его словам, могут длиться в течение нескольких месяцев. Все дело в том, что индийская тектоническая плита продолжает врезаться в Евразийскую плиту под азиатской страной.

Подземные толчки были настолько сильными, что здания обрушились в сотнях километрах от эпицентра. Жертвами землетрясения стали не менее тысяч человек. Есть погибшие и в столице Таиланда — Бангкоке.

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли в Мьянме из-за разрушительного землетрясения. Местные аэропорты пока закрыты, а добраться до других крайне сложно. Дороги в стране разрушены.