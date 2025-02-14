Влюбленные до смерти: парень и девушка забили друг друга одним молотком

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек в Орловской области. Мужчина и девушка, которые состояли в отношениях, забили друг друга молотком, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В селе Заречье пара проводила один из вечеров вместе. В какой-то момент между влюбленными произошел конфликт. Постепенно от слов мужчина и девушка перешли к активным действиям, а именно стали забивать друг друга одним молотком.

Через некоторое время сожители скончалась от кровопотери. Их трупы обнаружили на съемной квартире, где и возник смертельный конфликт. Там же лежал инструмент, которым орудовали влюбленные. В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства убийства.

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