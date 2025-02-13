В Подмосковье иностранец напал на жену с ножом и зарезал ее из ревности

В Ленинградском округе Московской области мужчина без российского гражданства напал на супругу прямо возле магазина и убил ее на месте. Страшные подробности приводит РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел 10 февраля. Мужчина атаковал женщину ножом и нанес ей несколько ударов, вследствие которых она сразу скончалась.

«Следователем следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области 36-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — цитирует РЕН ТВ заявление Следственного комитета.

Как отмечается, в своем поступке убийца руководствовался мотивом ревности.

Ранее мы писали о том, что в Симферополе мужчина убил соседа в ходе ссоры на любовной почве — они оба претендовали на одну и ту же женщину. Конфликт начался на лестничной площадке и быстро перерос в рукоприкладство. Один из них в ходе драки ударил другого в грудь шампуром, и этот удар оказался смертельным.