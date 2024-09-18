Правоохранители возбудили уголовное дело: один человек погиб после перестрелки в головном офисе Wildberries

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после гибели одного человека у головного офиса компании Wilberries в Москве, пишет ТАСС. Сегодня днем там произошла потасовка с применением оружия.

По данным СМИ, в результате конфликта один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще два человека пострадали, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, среди них полицейский.

Сейчас подробности случившегося выясняет Следственный комитет России. На месте работают его сотрудники, территория вокруг офиса оцеплена.

По словам бизнесмена Владислава Бакальчука на него было совершено нападение. Его супруга Татьяна утверждает, что была предпринята попытка рейдерского захвата. В конфликте, как оказалось, принимали участие бойцы — чемпионы России и Европы. Эту информацию предоставили журналисты.