Владелицу сгоревшего НИИ во Фрязино в 2017 году признали банкротом

Владелица сгоревшего здания в подмосковном Фрязино Татьяна Белоусова была признана банкротом в 2017 году. Стоимость ее имущества на 2017 год оценивалась в 50 млн рублей, передает РЕН ТВ.

При этом судебные приставы не смогли взыскать с нее долги, поскольку не удалось установить местонахождение самой должницы и ее имущества.

Отмечается, что Белоусова была бенефициаром фирмы, зарегистрированной в бывшем здании НИИ Платан. За неуплату налогов и непредоставление декларации Федеральная налоговая служба в итоге заблокировала счета этой организации в 2023 году.

Кроме того, ФНС открывала в отношении компании несколько исполнительных производств, например, организация была должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь. На сегодняшний день приставы пытаются взыскать с компании 6,3 млн рублей в пользу предприятия «Исток».

Как выяснилось, полгода назад в здании также произошел потоп. Бывший рендатор помещения рассказал Газета.Ru, что в декабре минувшего года потоп в здании случился во время подачи отопления на промороженные трубы.

«Тогда стало хорошо ясно, что за инженерными системами никто не следит. Электрику тогда комплексно никто не диагностировал. Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца - и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо - факт», - рассказал мужчина. После того инцидента он вывез оттуда свое мебельное производство.

Как сообщалось ранее, владелица здания подозревалась в убийстве мужа-миллиардера, рестовратора Виктора Белоусова. В 2010 году он развелся с женой, а спустя три года, во время отдыха со второй супругой Татьяной в Турции, внезапно скончался. Ее заподозрили в том, что она отравила мужа, смешав лекарства с алкоголем. Впоследствии женщине удалось доказать свою невиновность.

Днем 24 июня во Фрязино загорелось здание бывшего НИИ «Платан». Жертвами пожара стали шесть человек - на протяжении двух часов они находились в горящем здании на восьмом этаже, однако спасатели так и не смогли попасть к ним.