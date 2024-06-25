Информация, которую скрывали: владелица НИИ «Платан» во Фрязино подозревалась в убийстве мужа-миллиардера

Накануне в подмосковном Фрязино случился крупный пожар в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», жертвами которого, по официальным данным, стали шесть человек. В деле о произошедшем появляются все новые неожиданные подробности. Оказалось, что владелица здания подозревалась в убийстве мужа-миллиардера, сообщает mk.ru.

По информации источника, здание во Фрязино приобрел на торгах реставратор-миллиардер Виктор Белоусов. Бизнесмен создал там цех художественного литья, в котором он и его сотрудники создавали люстры для храма Христа Спасителя и залов Большого Кремлевского дворца.

Примечательно, что с вместе первой супругой Ниной Милюковой Виктор Белоусов создал предприятие художественного литья «Вель». В 2010 году реставратор расстался с женой, а спустя три года внезапно скончался во время отдыха со второй супругой Татьяной в Турции.

Именно Татьяну Белоусову обвинили в убийстве бизнесмена. Как утверждалось, она отравила мужа, смешав лекарства с большим количеством алкоголя. Было возбуждено уголовное дело. Тогда женщине удалось доказать свою невиновность, однако теперь ей снова предстоит объясняться со следователями, поскольку по бумагам здание НИИ «Платан», в котором произошел пожар, числится на ней.

Сама же вдова миллиардера утверждает, что она не имеет отношения к зданию во Фрязино.

«Я нахожусь в Калужской области. Занимаюсь детьми. К зданию отношения не имею, всеми этими вопросами занимается конкурсный управляющий», — заявила Татьяна Белоусова.

Напомним, 24 июня днем подмосковном Фрязино загорелось здание, в котором ранее располагался НИИ «Платан». Огонь охватил с пятого по восьмой этаж здания, произошел взрыв. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. метров. На данный момент официально известно о шести погибших. Возбуждено уголовное дело.

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