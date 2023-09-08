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17:41, 08 сентября 2023
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Владелица машины была за границей: в разбитом в Москве Ferrari нашли ее мужа и 23-летнюю девушку

Mash: в разбитой Ferrari находились муж блогерши Подлесных и 23-летняя девушка.

Владелица машины была за границей: в разбитом в Москве Ferrari нашли ее мужа и 23-летнюю девушку

© Freepik

Красный автомобиль Ferrari Portofino, вылетевший на тротуар в Москве, принадлежит семье блогера Марины Подлесных. В разбитой машине обнаружили ее супруга Дмитрия и неизвестную 23-летнюю девушку – сама Подлесных в тот момент находилась за границей.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

За рулем находился Дмитрий Подлесных. Он был трезвым, но, как пишет источник, нервничал, увидев, что очевидцы снимают ДТП.

При попытке Telegram-канала выяснить у Марины Подлесных, кто та девушка на пассажирском сиденье, она очень занервничала, комментариев не дала. Как следует из соцсетей, она находилась за границей.

В соцсетях у Подлесных 1 миллион подписчиков. Супруг ведет несколько бизнесов. Машина, которая попала в ДТП, стоит примерно 50 млн рублей.

Ранее беременная актриса Ольга Кузьмина попала в ДТП с сыном.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
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дтп
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