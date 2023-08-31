Беременная звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина попала в ДТП вместе с сыном

Беременная актриса Ольга Кузьмина попала в аварию вместе со своим 10-летним сыном. В личном блоге звезда «Чебурашки» и «Кухни» призналась, что виновником стал водитель «Газели».

По словам артистки, с ее стороны никаких нарушений не было. Именно другой участник ДТП начал перестраиваться на полосу, по которой ехала она, даже не убедившись, что его пропускают. В итоге он зацепил бампер и немного с ним проехал. К счастью, никто не пострадал.

«Хорошо, что все было на маленьких скоростях», - подчеркнула Кузьмина.

Напомним, что недавно Ольга сообщила, что сыграла свадьбу со своим супругом. Расписались они уже давно, а вот отметить это событие решили только в конце лета. В социальных сетях актриса опубликовала фото с праздника и показала, как все прошло. Поклонники отметили, что она выбрала довольно простое платье, больше похожее на сарафан.

Ранее стало известно, что в ДТП на Бали попала известная блогерша и экс-супруга рэпера Гуфа Айза.