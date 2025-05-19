Владелец пиццерии убил и приготовил человека

Во Франции судят ресторатора, который убил и приготовил человека. 69-летний владелец пиццерии Филипп Шнайдер и его 45-летняя сообщница Натали Кабубасси обвиняются в убийстве 57-летнего Жоржа Мейхлера, который пропал в феврале 2023 года. Подробности сообщает Daily Mail.

По показаниям Шнайдера, все началось с попытки ограбления. Во время проникновения в дом Мейхлера, расположенный в глухом лесу, они случайно убили хозяина, столкнув его на пол. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело жертвы мясным ножом и разбросали останки по окрестностям.

Особенно шокирующим стало признание ресторатора о том, что часть тела он приготовил у себя дома. Как предполагают СМИ, это могло быть связано с непальскими ритуалами, которые мужчина наблюдал во время путешествий.

Полиция вышла на след преступников после сигнала дочери погибшего, обеспокоенной внезапным исчезновением отца. Свидетели сообщили, что видели подозреваемых в автомобиле жертвы. Благодаря анализу передвижений и прослушке телефонных разговоров, Шнайдер и Кабубасси были арестованы 10 февраля 2023 года.

В то время как Шнайдер полностью признал свою вину и теперь ему грозит пожизненное заключение, его сообщница Кабубасси продолжает отрицать любое участие в этой истории . На месте преступления были обнаружены обугленные костные останки, а также следы человеческих тканей возле дома подозреваемых.

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