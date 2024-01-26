Включили плиту в поисках еды: оголодавшие кошки устроили пожар в квартире

Сотрудникам экстренных служб в Уфе пришлось тушить пожар в квартире, который устроили голодные кошки. В поисках еды они включили индукционную панель, что привело к возгоранию, передает «Башинформ».

Пожар в одной из квартир многоэтажки произошел сегодня, 26 января, В службу спасения позвонили жильцы, которые почувствовали запах гари у соседей.

Через некоторое время пожарные прибыли по вызову и увидели дым, идущий из окон квартиры. Они попали в помещение и обнаружили пять кошек. Голодные животные искали еду и случайно устроили возгорание.

Пушистых питомцев эвакуировали из горящего помещения. Также пожарные вывели из подъезда четырех человек и ликвидировали угрозу.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли от смерти кошек голодающей экс-жены Михаила Ефремова. Животные, по их словам, жили в ужасающих условиях.