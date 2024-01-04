«Жили в чудовищных условиях»: кошек голодающей экс-жены Михаила Ефремова спасли от смерти
Волонтеры спасли от смерти кошек голодающей экс-жены Михаила Ефремова.
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Зоозащитники спасли кошек Марлен и Одри бывшей супруги актера Михаила Ефремова. Питомцев собирались усыпить, но теперь они находятся в безопасности, рассказала волонтер Юлия Дараева.
Юлия пояснила, что у питомцев есть проблемы с питанием: по всей видимости, они питались едой со стола и не любят сухой корм. Их, говорит волонтер, нужно кормить натуральным мясом. Сейчас питомцы полностью здоровы, привиты, и у них все хорошо, сообщает Пятый канал.
Однако забрать питомцев у экс-супруги артиста Ксении Качалиной было не так просто, призналась зоозащитница. Она согласилась их отдать в обмен на некоторые подарки.
«Качалина не хотела нам их отдавать. Кошки жили в чудовищных условиях, там и человеку жить нельзя, но это уже ее выбор, а у кошек этого выбора нет», — объяснила она.
Напомним, когда волонтеры пришли в жилище к Качалиной, в квартире был ужасный бардак, среди которого бедные животные регулярно плодились. Из-за этого, а также из-за чрезмерных аппетитов питомцев, голодающая актриса грозилась их убить и просила денег на эвтаназию. Однако Ефремов, который сейчас отбывает наказание в колонии, средств на это не выделил. В итоге зоозащитники приняли решение забрать двух кошек.
Качалина и Ефремов были в браке с 2000 по 2005 год. Уже тогда Ксения начала злоупотреблять спиртным. После расставания ситуация усугубилась, и женщина перестала заботиться об их общей дочери Анне-Марии. Актер помогал бывшей супруге, но три года назад его посадили в тюрьму, и Качалина осталась без помощи.