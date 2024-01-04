«Жили в чудовищных условиях»: кошек голодающей экс-жены Михаила Ефремова спасли от смерти

Зоозащитники спасли кошек Марлен и Одри бывшей супруги актера Михаила Ефремова. Питомцев собирались усыпить, но теперь они находятся в безопасности, рассказала волонтер Юлия Дараева.

Юлия пояснила, что у питомцев есть проблемы с питанием: по всей видимости, они питались едой со стола и не любят сухой корм. Их, говорит волонтер, нужно кормить натуральным мясом. Сейчас питомцы полностью здоровы, привиты, и у них все хорошо, сообщает Пятый канал.

Однако забрать питомцев у экс-супруги артиста Ксении Качалиной было не так просто, призналась зоозащитница. Она согласилась их отдать в обмен на некоторые подарки.

«Качалина не хотела нам их отдавать. Кошки жили в чудовищных условиях, там и человеку жить нельзя, но это уже ее выбор, а у кошек этого выбора нет», — объяснила она.