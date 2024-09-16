СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 сентября 2024, 16:10
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«Включил песню на колонке и побежал в класс»: челябинский школьник рассказал, как устроил бойню

Устроивший бойню челябинский школьник рассказал, что избивал детей под музыку .
«Включил песню на колонке и побежал в класс»: челябинский школьник рассказал, как устроил бойню

© Freepik

Семиклассник, устроивший бойню в челябинской школе, рассказал, как все началось. Допрос мальчика прямо на месте событий публикует Telegram-канал Baza.

Так, по словам несовершеннолетнего, которого задержали сотрудники Росгвардии, сперва он побежал в школьный туалет, чтобы там подготовиться к нападению. Мальчик переоделся во все черное, взял два молотка, пистолет, а после убежал на урок биологии. Перед этим он еще включил музыку на портативной колонке.

«Пошел в туалет, вон там вот переоделся, песню на колонке включил, засунул молотки в ремень, побежал на биологию и начал бить», — рассказал школьник.

Оказавшись в классе, подросток выстрелил в девочек, а затем начал орудовать молотком. Одна из жертв мальчика сейчас находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
школа