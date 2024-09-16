Операция и кома: что известно о девочке, пострадавшей при нападении в школе

Пострадавшую при нападении на челябинскую школу ученицу будут оперировать, а после введут в медикаментозную кому. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на мать школьницы.

«Девочку сейчас оперируют, после этого ее введут в медикаментозную кому», — рассказала она.

Родительница раненой сообщила, что ее дочь учится в одном классе с напавшим мальчиком. По ее словам, ранее он состоял на учете в психиатрической больнице и лечился там.

С родными пострадавших также пообщались журналисты 360.ru. Бабушка одной из школьниц рассказала, что ее внучке проломили молотком череп. На данный момент ее готовят к операции.

«Девочка в шоковом состоянии. Она готовится к операции. Перелом черепа. Молотком [ударили] по голове <…> Еле говорит, тошнит», — сообщила она.

Женщина заявила, что между детьми не было никакого конфликта. Мальчик просто пришел на уроки во всем черном и напал на подростков.

Напомним, что 13-летний школьник взял с собой молоток и напал на учеников в школе после первого урока. Некоторые СМИ сообщают, что при нем также был нож. Нападение произошло утром 16 сентября. Он нанес ранения ребятам и учительнице, которая помогла задержать подростка, об этом можно прочитать здесь.