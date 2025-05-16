Вины родителей в произошедшем нет: египетский отель, где погиб мальчик из России, призвали наказать

Египетский отель, в котором погиб мальчик из России, должен понести наказание. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru.

По словам собеседника журналистов, вины родителей в случившемся нет. Также Мкртчян рассказал, что потерявшая ребенка семья, вероятно, столкнется с длительным судебным процессом, который потребует значительных затрат.

Однако у родителей есть все шансы одержать победу. Для этого, как отметил вице-президент АТА, паре необходимо обратиться за помощью к квалифицированным адвокатам.

«Придется нанимать египетских адвокатов. Процесс будет долгий. Это история многолетняя. Затраты там будут большие. Если там будет хороший адвокат, то я верю в хорошую судебную перспективу решения этого вопроса», — заявил Мкртчян.

Российский мальчик погиб, упав с края безбортного бассейна. Также его еще называют «бесконечным».