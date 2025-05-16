В Египте ребенок из России разбился насмерть, упав с края безбортного бассейна

В Египте погиб ребенок из России. Мальчик упал с края безбортного бассейна, который еще называют «бесконечным». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, семья из Ярославля прилетела на отдых в начале мая. Пока мама оформляла документы для заселения, отец с двумя детьми вышел на улицу. Там находился бассейн с эффектом «Инфинити» - в нем создается впечатление, что вода не имеет границ. Четырехлетний мальчик решил забраться на край бассейна, а когда папа его окликнул, он не сориентировался и начал спускаться не с той стороны.

В итоге ребенок упал с шестиметровой высоты. Отец не успел добежать, чтобы поймать его. Малыша госпитализировали, но спали его уже не удалось. Он скончался в больнице.

Родители погибшего заявили, что будут добиваться наказания для администрации гостиницы. Отмечается, что сразу после случившегося рядом с бассейном установили ограждение. К слову, отель позиционирует себя как семейный.

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