«Ужас, летящий на крыльях»: Собчак раскритиковала «Суперджеты» после жесткой посадки в Анталье

Ксения Собчак высказалась о жесткой посадке самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Сочи в Анталью. Телеведущая призвала россиян не летать на воздушных суднах этой компании.

Светская львица призвала не летать на «Суперджетах» тех, кто ценит свою жизнь.

«Это не самолет, а реально „ужас летящий на крыльях“», — написала знаменитость в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак пояснила, что в ее райдере нет черной икры и шампанского, но одно жесткое требование — это самолеты Boing или Airbus до точки назначения.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» Сочи-Анталья совершил жесткую посадку в турецком аэропорту вечером 24 ноября. У воздушного судна загорелся двигатель, и людям пришлось эвакуироваться по надувному трапу. Некоторые из них начали задыхаться из-за дыма.

До этого в Сети писали, что актер Никита Кологривый отказывается летать «Суперджетах», однако агент артиста опровергла эту информацию.