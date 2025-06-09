Винила мужа и жаловалась на усталость: как жила семья, где женщина убила 5-летнюю дочь

Убившая 5-летнюю дочь женщина жаловалась на усталость и винила во всем мужа. После случившегося жительница Воскресенска отправила мужу два сообщения. Подробности сообщает mk.ru.

Напомним, что 8 июня в Воскресенске 39-летняя местная жительница лишила жизни свою пятилетнюю дочь. По предварительным данным, женщина могла находиться в состоянии глубокой депрессии.

Утром в день происшествия женщина, как обычно, собрала на работу 37-летнего мужа, работающего мастером на цементном заводе. После его ухода проснулась их дочь. Мать готовила завтрак, пока девочка играла с планшетом в гостиной.

Когда ребенок попросил воды, вместо стакана женщина накинула на шею дочери пояс от халата. После того как девочка потеряла сознание, мать перенесла ее в ванную. Не дождавшись наполнения ванны, она нанесла ребенку ножевое ранение в шею.

Потом женщина написала мужу, что убила дочь, обвинила в этом его, и отправила еще одно сообщение: «Я вызвала полицию. Меня посадят».

Источник отмечает, что супруги познакомились еще в школе, 15 лет назад поженились. По словам знакомых, это была тихая семья без видимых конфликтов. Женщина работала кассиром, полностью посвящала себя заботам о ребенке и доме.

За месяц до трагедии мать и дочь тяжело перенесли ОРВИ, после чего психическое состояние женщины заметно ухудшилось. Но она говорила лишь об усталости и отказывалась от профессиональной помощи.

Отмечается, что подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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