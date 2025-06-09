Квартиру брали штурмом: женщина в ковбойской шляпе похитила 6-летнюю девочку с детской площадки

В Свердловской области женщина в ковбойской шляпе похитила 6-летнюю девочку с детской площадки. Ребенка нашли в квартире спустя четыре часа.

Подробности приводит Kp.ru.

Происшествие случилось в Асбесте. По словам матери похищенной девочки, женщина заманила ее дочь мороженым.

Помощь в поисках несовершеннолетней оказали активисты «Русской общины». Спустя четыре часа после похищения ребенка нашли в квартире на улице Мира.

Оперативники прибыли на место, но дверь никто не открыл. Тогда было принято решение о штурме.

Мать сообщила, что «с дочкой все в порядке, ничего плохого не произошло».

Издание E1.ru выяснило, что задержанная женщина раньше обучала детей танцам. После болезни родители забрали у нее дочь – после этого она стала видеть ребенка в других детях.

Ранее 61-летняя дочь художницы Йоко Оно рассказала, как была похищена отцом и попала с ним в секту.