Видны кровоподтеки на руках и лице: похищенную в Москве дагестанку нашли у родственников

Поиски дагестанской студентки в Москве завершены. Девушка вышла на связь из Кизилюрта, где у нее проживают родственники. Учащаяся столичного колледжа жива, но, по данным Telegram-канала Марем, находится не в лучшем состоянии. На ней видны следы побоев.

Девушка записала видео, на котором заявила, что с ней все в порядке. Однако на ее лице и руках были заметны кровоподтеки. Журналисты считают, что запись была сделана россиянкой под давлением родственников.

Московская полиция, как пишет Марем, особого внимания внешнему виду дагестанки не уделила. Ее состояние списали на местные обычаи, а также домашнее наказание. При этом запрос коллегам в республику будет все же отправлен.

Ранее сообщалось, что родственники выкрали из Москвы 18-летнюю дагестанку. Девушка училась в медицинском колледже, и ее часто критиковали за своенравность.