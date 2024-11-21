Спуститься самостоятельно он не смог: машинисту башенного крана стало плохо во время работы
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Экстренная помощь потребовалась машинисту башенного крана в Санкт-Петерубрге. Мужчина почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно спуститься на землю, передает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.
Рабочему стало плохо во время смены. Он понял, что не сможет спуститься с крана, и обратился за помощью к коллегам. Те, в свою очередь, вызвали на место спасателей.
Прибывшие сотрудники экстренных служб поднялись к мужчине в кабину на высоте 60 метров и помогли ему спуститься оттуда на землю. Момент спасения машиниста из башенного крана попал на видео.
После того как рабочий оказался на земле, его передали врачам. Информация о состоянии здоровья машиниста пока не поступала.
Ранее в Москве на стройке упал башенный кран высотой 25 метров. Внутри кабины находился машинист. В результате случившегося он смог выжить.