Видеосъемка велась даже в туалете: неизвестные 3 месяца следили за учениками и учителями российского лицея

Учителя одного из лицеев в новосибирском Бердске обратились в полицию с жалобой. Педагоги рассказали, что кто-то установил в образовательном учреждение скрытые камеры видеонаблюдения, которые оказались даже в туалете. При этом никто из них не знал о ведущейся слежке, передает издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в городском лицее и правда были обнаружены скрытые видеоустройства, ведущие в том числе аудиозапись. Камеры располагались в 14 помещениях.

По словам учителей, слежка велась даже в туалете. При этом места, где были установлены устройства, никак не помечались, что подтвердили и в городской прокуратуре. По факту обращения была проведена проверка, на основании ее результатов главе Бердска было выписано предписание.

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