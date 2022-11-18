В Узбекистане учительница избила весь класс после проверки домашнего задания
Учительница начальных классов одной из школ в Узбекистане избила почти всех учеников после проверки домашнего задания. Досталось даже девочкам. Инцидент произошел в учебном заведении Бухары и попал на камеры.
Местный депутат опубликовал видео в соцсетях. На кадрах видно, как женщина ходит по рядам и проверяет тетради учеников. В какой-то момент она начинает раздавать детям подзатыльники и бить их по телу. Раздраженная учительница возвращается к своему столу и берет линейку. Она избивает ею другую половину класса.
«Дети учатся с ушибленными частями тела и порванными ушами. Можно ли так учить детей?» – возмущается депутат Расул Кушербаев.
Власти заинтересовались этой историей. Чуть позже в пресс-службе управления народного образования Бухарской области сообщили, что учительницу отстранили от исполнения своих обязанностей. СМИ пишут, что на данный момент расследование ситуации продолжается во взаимодействии с правоохранительными органами.
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