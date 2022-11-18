В Узбекистане учительница избила весь класс после проверки домашнего задания

Учительница начальных классов одной из школ в Узбекистане избила почти всех учеников после проверки домашнего задания. Досталось даже девочкам. Инцидент произошел в учебном заведении Бухары и попал на камеры.

Местный депутат опубликовал видео в соцсетях. На кадрах видно, как женщина ходит по рядам и проверяет тетради учеников. В какой-то момент она начинает раздавать детям подзатыльники и бить их по телу. Раздраженная учительница возвращается к своему столу и берет линейку. Она избивает ею другую половину класса.