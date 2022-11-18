В пригороде Алма-Аты ребенок чуть не погиб в школьной давке

В казахстанском городке Талгар шестиклассница едва выжила в очереди за одеждой.

После окончания последнего урока, дети средней школы № 3 выскочили в коридор и гурьбой кинулись вниз, чтобы первыми взять верхнюю одежду в гардеробе на первом этаже учебного заведения.

В видео, опубликованном в социальной сети района, заметно, как одна из бегущих в первых рядах девочек, теряет равновесие и с размаху падает на пол.

Остальные учащиеся, не обращая внимание на упавшую, продолжают нестись в раздевалку, безжалостно топча свою одноклассницу.

К счастью, кто-то из неравнодушных старшеклассников заслонил школьницу и поднял её на ноги.

Травм удалось избежать лишь чудом, а юная казашка ещё какое-то время пребывала в состоянии сильного испуга.

Известно, что на следующий же день после инцидента, администрация школы приняла решение оставлять верхнюю одежду в классах, так как после недавнего ремонта в учебном заведении в штат еще не взята гардеробщица.