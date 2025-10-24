Видели Бога в образе сияющего света: что происходит, когда человек находится на грани смерти

Ученые провели уникальное исследование среди 48 человек с опытом клинической смерти, чтобы узнать об их околосмертных переживаниях, и достигли интересных результатов. Об этом сообщает Daily Mail.

Околосмертные переживания – это интенсивные ощущения, возникающие у человека в моменты реальной угрозы для жизни, например, при остановке сердца. По данным ученых, такие случае не редкость. По предварительным оценкам, с ними сталкивается от 4% до 8% людей. Однако найти надежный способ систематизировать исследования до сих пор не удавалось.

Новое исследование показало удивительное многообразие посмертных переживаний. Так, по словам некоторых опрошенных, в такие моменты они путешествовали через черные дыры и многомерные матрицы. Кто-то из них видел Иисуса в белых одеждах, Бога в образе сияющего света или ангелов.

Другие опрошенные встречались «на той стороне» с умершими близкими, им удавалось без слов общаться с покойными, или увидеть сияющие образы умерших детей.

Исходя из результатов опроса, исследователи установили, что видения людей в основном формируются исходя из их «культурного кода». Другими словами, то, что видит человек в момент околосмертного переживания, связано с изменениями в работе мозга во время критических состояний организма.

Ранее мы писали о том, что в США женщина пережила клиническую смерть и рассказала, что видела загробный мир, который представился ей как красивое пастбище, и слышала песни Элвиса Пресли.