Видела существ и слышала Элвиса Пресли: женщина рассказала, что переживала во время клинической смерти

В США женщина пережила клиническую смерть и рассказала, что видела загробный мир, который представился ей как красивое пастбище. Ее опыт описывает Daily Mail.

53-летняя жительница Техаса Триша Баркер попала в серьезную автомобильную аварию, когда ей был 21 год. Ее госпитализировали с серьезными травмами, включая перелом позвоночника. Из-за отсутствия страховой ей пришлось ждать операции 17 часов.

Когда она наконец попала на стол к хирургам, у нее на 2,5 минуты остановилось сердце. Позже сама Баркер рассказала, что в это время ощутила, как покинула собственное тело. При этом она не чувствовала боли, наоборот, было состояние полного покоя. По ее словам, она полностью осознавала происходящее и даже слышала песню Элвиса Пресли.

Более того, она сообщила, что видела за спинами врачей неких существ.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они состояли из серебристо-белого, золотого, жёлтого и синего цветов», — рассказала женщина.

Они обладали невероятным интеллектом и общались телепатически, добавила Баркер. По ее воспоминаниям, они направляли свет через спины врачей в их руки, и этот свет освещал все ее тело.

Баркер также поведала, что во время клинической смерти оказалась на красивом зеленом пастбище. Там она встретила своего покойного деда. Также она утверждает, что видела бога. Его она описала как «не что иное, как чистая любовь».

После случившегося Баркер решила полностью изменить свою жизнь. Она поменяла карьеру с юридической специальности на преподавательскую.

Ранее мы писали, как умершая на 4 минуты женщина рассказала, что увидела свою жизнь в разном возрасте.