Никакого тоннеля не было: умершая на 4 минуты женщина описала ощущения

Жительница Великобритании умерла на 4 минуты и рассказала, что за это время увидела всю свою жизнь в разном возрасте. При этом она опровергла, будто спускалась в тоннель, как обычно рассказывают пережившие клиническую смерть.

Подробности приводит Metro.

Женщина попала в аварию, возвращаясь домой после вечеринки. Вместе с парнем они въехали в столб, пассажирку выбросило на автостраду.

«В тоннель я не спускалась. Но за несколько минут вся моя жизнь вихрем пронеслась в голове - одна картинка очень быстро сменялась другой. Это были прекрасные воспоминания обо мне в разном возрасте», - поделилась англичанка.

В своих воспоминаниях она также наблюдала за происходящим после аварии сверху. Женщина увидела себя, кровь, врачей, плачущих людей. Она вернулась в свое тело, подумав, что слишком молода для смерти.

После случившегося пострадавшая полностью восстановилась. Сейчас женщина занята волонтерством в больницах.

Ранее певец Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти.