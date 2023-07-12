Видела синюю ногу: тело дочери экс-губернатора Пензенской области ужаснуло домработницу

В смерти дочери бывшего губернатора Пензенской области вскрылись новые подробности. Домработница рассказала, что заметила синюю ногу умершей. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Консьержка заявила, что домработница больше ничего не разглядела, поскольку была напугана. Тело Бочкаревой без признаков жизни нашли в ванной. По неофициальной информации, она могла злоупотреблять наркотиками.

Кроме этого, сообщается, что в последние дни своей жизни Наталья ходила в кепке и маске. Женщина предполагает, что она скрывала какую-то рану на лице.

«Она очень спокойная, сдержанная, хорошая девочка. Очень добрая», — поделилась консьержка.

Утверждается, что Наталья Бочкарева умерла в своей квартире в центре Москвы. При этом сотрудники МЧС вскрыли дверь, так как хозяйка жилья не выходила на связь.

На данный момент официальной причины смерти пока нет, но есть версия о проблемах с сердцем.