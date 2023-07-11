Думали, что ошибка: родные убитой в Челябинской области школьницы узнали о ее смерти из новостей

В городе Сим Челябинской области нашли тело 11-летней школьницы, которую искали несколько дней. Был задержан отец одной из подруг девочки, который сознался в преступлении, но не смог объяснить своих действий. Оказалось, что родные ребенка узнали о ее смерти из новостей. Об этом сообщает портал 74.ru.

Старшая сестра погибшей школьницы рассказала, что узнала из СМИ о найденном трупе девочки, но не сразу поверила.

«Я подумала, что это чудовищная ошибка. Мы-то думали, что ее сегодня еще ищут», – поделилась девушка.

Чтобы проверить информацию она пошла в отделение полиции, где ей рассказали о произошедшем. Тогда она позвонила матери и попросила прийти на допрос.

Родственница погибшей говорит, что не верит в конфликт между предполагаемым убийцей и школьницей. По ее словам, девочка была компанейской. Теперь родные надеются, что преступника сурово накажут – по максимуму.

Ранее жительница Сима рассказала, что подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы стоял на учете у психиатра.