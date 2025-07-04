Вице-президент «Транснефти» Бадалов перед смертью писал прощальные SMS жене

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов перед смертью отправлял жене прощальные сообщения. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 4 июля охранник дома на Рублевке нашел тело мужчины. Незадолго до смерти топ-менеджер отправил SMS-сообщение своей жене, в котором попрощался и извинился.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», – пояснил источник.

СМИ отмечали, что у Бадалова были проблемы с сердцем. На его теле был обнаружен холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

Напомним, что в «Транснефти» мужчина с 2021 года занимал пост вице-президента. Он курировал информационные технологии, автоматизацию производства, цифровые технологии. До этого работал в НИИ «Восход».

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