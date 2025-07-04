На топ-менеджере «Транснефти» был холдер: погибший на Рублевке Андрей Бадалов имел проблемы с сердцем

В Москве выясняют обстоятельства смерти 62-летнего вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. По информации Telegram-канала Mash, у мужчины имелись проблемы со здоровьем. На нем был холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей.

Труп заместителя главы компании нашли возле дома на Рублевском шоссе. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, это произошло около шести утра. Охранник обнаружил тело Бадалова, а затем сообщил о страшной находке его близким.

Позже на место прибежала супруга вице-президента «Транснефти». Женщина была в шоковом состоянии, когда увидела мертвого мужа. Потребовалась ли ей медицинская помощь, не известно.

Обстоятельства и причины смерти Бадалова выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они работают на месте гибели сотрудника «Транснефти».