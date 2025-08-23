Вице-президент Федерации альпинизма России Пятницин опроверг смерть Наговицыной. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня СМИ написали о гибели застрявшей на горах в Кыргызстане Натальи Наговицыной. Сообщалось, что альпинистка, находящаяся на высоте 7 км, не смогла бы прожить более 10 дней без еды и воды при отрицательной температуре.

Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что информацию о гибели альпинистки можно подтвердить только в случае, если тело будет обнаружено.

«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?» — заявил он.

Напомним, Наталья Наговицына застряла на пике Победы 11 дней назад — 12 августа она неудачно сорвалась с высоты и сломала ногу.

Ранее мы писали о том, что сестра застрявшей в горах альпинистки Наговицыной не хочет общаться со СМИ.