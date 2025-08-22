«У вас есть вертолет?»: сестра застрявшей в горах альпинистки Наговицыной резко ответила на вопрос о ней

Сестра застрявшей в горах альпинистки Наговицыной не хочет общаться со СМИ. Об этом сообщает Kp.ru.

Настоящая драма разворачивается на пике Победы в Кыргызстане, где на высоте 7 км лежит со сломанной ногой альпинистка Наталья Наговицына. Девушка сорвалась с горы еще 12 августа — упав, она сломала ногу. Вместе с ней в группе были немец Гюнтер, итальянец Лука и россиянин Роман.

После падения они оказали первую помощь Наталье и спустились, чтобы сообщить о происшествии. В тот же день немец и итальянец добрались до Натальи, принесли ей спальник, газ, воду и еду. Однако сил на спуск у них уже не было — иностранцы заночевали рядом с пострадавшей. Уже на обратном пути Лука почувствовал себя плохо. Выяснилось, что у него начался отек мозга из-за недостатка кислорода. Вскоре он умер на склоне.

Спасти Наталью пытались и с помощью вертолета — однако на высоте 4,6 км он совершил жесткую посадку из-за турбулентности. Пострадали пилот и спасатель, их с травмами забрал со склона другой вертолет.

Теперь спасатели не верят в успех операции, ведь девушка находится на вершине уже 10 суток, у нее могли закончиться припасы.

А вот сестра Натальи уверена, что есть шансы на спасение. Правда с журналистами общаться она не хочет.

«У вас есть вертолет или спецоборудование, или команда спасателей? Нет ведь? Тогда извините, помочь вы мне ничем не можете, общаться пока на эту тему я не готова», — рассказала она.

