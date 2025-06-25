Везли спецбортом за 300 тыс. рублей: тело погибшей от инфаркта в Турции россиянки доставили на родину

В Свердловскую область доставили тело туристки, умершей от инфаркта на отдыхе в Турции. За перевозку родным пришлось заплатить 300 тыс. рублей.

Как сообщили источники Ura.ru, тело Олеси доставили спецбортом. Половину суммы для единственной дочери собрала мать-пенсионерка, еще половину — близкие и неравнодушные земляки. Родным и знакомым женщины до сих пор не верится в случившееся.

По данным E1.ru, прощание с Олесей пройдет 26 июня.

Напомним, 41-летняя туристка умерла на турецком курорте Алания, предположительно, от инфаркта. Женщине стало плохо с сердцем после того, как узнала о травмах своего супруга. Мужчина сейчас находится в коме в турецкой клинике — его лечение обходится родным около 100 тыс. рублей в сутки. Родным российского туриста уже выставили счет в 1 млн рублей. Страховая компания не признала случившееся страховым случаем.