Семье выставили счет на миллион: на отдыхе в Турции россиянин впал в кому, а его подруга скончалась

Во время отдыха в Турции житель Верхней Салды впал в кому, а его подруга скончалась по неизвестным причинам. За лечение мужчины больница выставила семье счет почти на 1 млн рублей.

О происшествии сообщает E1.ru.

Мужчина отдыхал в районе Тюрклер в Аланье. Сестра россиянина рассказала, что брат получил множественные переломы, был доставлен в больницу. Однако страховая компания не признала произошедшее страховым случаем.

Детали случившегося выясняет турецкая жандармерия. Причина смерти подруги мужчины неизвестна – жители Верхней Салды собрали средства для транспортировки тела в Россию, всего около 150 тыс. рублей.

Предприятие, на котором работает уралец, подключилось к решению ситуации и связалось с родственниками. Там сообщили, что сотрудник до 29 июня в отпуске.

Ранее стало известно, что в Таиланде умерла 33-летняя фотограф из России и дочь шансонье.