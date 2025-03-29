Вез останки в продуктовой тележке: россиянин избавился от хозяйки квартиры изощрённым способом

В Санкт-Петербурге участковый полиции обнаружил останки тела женщины в продуктовой тележке у 78-летнего мужчины. Подробности сообщает СУ СК РФ по городу.

29 марта мужчина катил тележку по лестничной площадке дома по Загородному проспекту. Его остановил участковый полиции, обнаруживший внутри тележки останки человеческого тела.

Оперативники обнаружили человеческие останки и в квартире, где проживал пенсионер. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, убитой оказалась 63-летняя уроженка Карелии. Женщина сдавала пенсионеру квартиру в аренду.

Полиция обнаружили пакеты с останками на помойке. Мужчина встретил полицию, когда пытался избавиться от оставшихся фрагментов тела. Также выяснилось, что незадолго до случившегося между арендатором и хозяйкой жилья случился конфликт. Это вынудило обвиняемого решиться на отчаянный шаг.

Ранее убившую и бросившую ребенка в чемодане мать из Перми приговорили к 18 годам колонии.