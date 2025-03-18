Убившую и бросившую ребенка в чемодане мать приговорили к 18 годам колонии

Суд в Перми приговорил 34-летнюю женщину, которая убила девятилетнего сына и бросила его тело в чемодане у мусорных баков, к 18 годам в колонии общего режима. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК.

«Женщина признана виновной в убийстве собственного малолетнего сына», — приводит канал заявление ведомства.

Напомним — громкая история потрясла Россию в 2024 году. Из-за крупных долгов женщина убила ребенка и намеревалась покончить с собой, однако в какой-то момент передумала. Брошенный ей труп ребенка обнаружил в чемодане у помойки бездомный.

Ранее мы писали о том, что на трассе в Псковской области обнаружили сумку с телом удушенного младенца. Мать девочки разыскивают правоохранители, возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого стало известно, что выбросившего сына в мусорный бак подростка из Москвы отправили в СИЗО.